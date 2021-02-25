"Нашим головним завданням був прохід у наступний раунд. Не все виходило, але хотіли перемогти. Були серйозні обрізки, помилки, тому у Маккабі були шанси після подачі кутових і на контратаках. Десь навіть пощастило в першому таймі. Був момент з поперечкою і штангою. Друзі воротаря врятували нас сьогодні.

Шахтар – Маккабі Т-А – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ми заслужили перемогти, проте було багато помилок і марнування моментів. Фізично команда себе добре почуває, все у нас нормально. Ми мали перспективні атаки, але починали десь не бити, а шукати передачі... перемудрили ми десь сьогодні.

Відсутність Степаненка? Тарас – гравець основного складу і лідер команди. Без нього Шахтар трохи інший. Але деяких якостей Майкона немає у Тараса, і навпаки. Це два футболісти високого рівня. Нам погано без Степаненка, але потрібно вчитися грати", – сказав Кривцов в ефірі Футбол 1.

До слова, "гірники" у першому матчі перемогли з рахунком 2:0, а у другому – 1:0. Суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар отримає вже завтра, 26 лютого.

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