"Нашей главной задачей был проход в следующий раунд. Не все получалось, но хотели победить. Были серьезные обрезки, ошибки, поэтому в Маккаби были шансы после подачи угловых и на контратаках. Где-то даже повезло в первом тайме. Был момент с перекладиной и штангой. Друзья вратаря спасли нас сегодня.

Шахтер – Маккаби Т-А – 1:0 – видео гола и обзор матча

Мы заслужили победить, однако было много ошибок и транжирства. Физически команда себя хорошо чувствует, все у нас нормально. Мы имели перспективные атаки, но начинали где-то не бить, а искать передачи... перемудрили мы где-то сегодня.

Отсутствие Степаненко? Тарас – игрок основного состава и лидер команды. Без него Шахтер немного другой. Но некоторых качеств Майкона нет у Тараса, и наоборот. Это два футболиста высокого уровня. Нам плохо без Степаненко, но нужно учиться играть", – сказал Кривцов в эфире Футбол 1.

К слову, "горняки" в первом матче победили со счетом 2:0, а во втором – 1:0. Соперника в 1/8 финала Лиги Европы Шахтер получит уже завтра, 26 февраля.

Шахтер с удивительным везением пробился в 1/8 финала Лиги Европы – Маккаби похоронил пенальти