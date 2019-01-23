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Дерліс Гонсалес: Я у Сантосі не заради грошей, інакше залишився б в Україні

21:06 137 Читать на русском
Дерліс Гонсалес: Я у Сантосі не заради грошей, інакше залишився б в Україні
Дерліс Гонсалес / Фото: соцмережі

Хавбек Динамо Дерліс Гонсалес, який виступає за Сантос на правах оренди, прокоментував чутки, що покине клуб через проблеми із виплатою зарплатні.

"Я не приїхав в Сантос за грошима. В іншому випадку я б залишився в Україні. Сподіваюся, що все буде добре, незважаючи на деяких поганих людей в раді директорів клубу.

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З одними з них я не хочу мати ніяких справ.

Але поки я в Сантосі, то буду викладатися на полі. Те ж саме я сказав, коли приїхав сюди", – цитує футболіста Twitter журналіста Лукаса Перацоллі.

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Теги
Динамо Динамо Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес Сантос Сантос
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