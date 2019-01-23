Дерліс Гонсалес: Я у Сантосі не заради грошей, інакше залишився б в Україні

Хавбек Динамо Дерліс Гонсалес, який виступає за Сантос на правах оренди, прокоментував чутки, що покине клуб через проблеми із виплатою зарплатні.

"Я не приїхав в Сантос за грошима. В іншому випадку я б залишився в Україні. Сподіваюся, що все буде добре, незважаючи на деяких поганих людей в раді директорів клубу.

Френкі де Йонг – гравець Барселони, сума трансферу вражає

З одними з них я не хочу мати ніяких справ.

Але поки я в Сантосі, то буду викладатися на полі. Те ж саме я сказав, коли приїхав сюди", – цитує футболіста Twitter журналіста Лукаса Перацоллі.

"У 16 мені діагностували проблеми з серцем": зірка Ювентуса, який забивав Україні, про смерть Асторі та свою драму