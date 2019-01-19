toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ РЕАЛ МАДРИД - СЕВІЛЬЯ ТРАНСФЕРИ ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Дерліс Гонсалес – головна трансферна ціль Індепендьєнте, конкуренцію аргентинцям готові скласти парагвайські клуби

10:51 897 Читать на русском
Дерліс Гонсалес – головна трансферна ціль Індепендьєнте, конкуренцію аргентинцям готові скласти парагвайські клуби
Дерліс Гонсалес / фото із соцмереж

Головний тренер аргентинського Індепендьєнте Аріель Олан підтвердив, що його клуб веде переговори щодо трансферу Дерліса Гонсалеса.

"Клуб веде переговори з форвардами. Крістіан Куева або Ніколас Бенедетті можуть грати в півзахисті. Тоді як Дерліс Гонсалес і Сесіліо Домінгес – в нападі. Сподіваюся, нам вдасться когось із них підписати", – цитує Олана Radio La Red.

Дерліс Гонсалес хоче покинути Сантос

Зазначається, що Індепендьєнте зможе підписати лише двох іноземних гравців. При цьому Гонсалес залишається пріоритетним кандидатом на позицію нападника.

Окрім того, в запрошенні Дерліса зацікавлені два парагвайські клуби – Олімпія та Серро Портеноє.

Мораєс зустрівся в Бразилії з колишніми партнерами по Динамо

Агент футболіста вже заявив, що будь-які переговори будуть складними, оскільки Гонсалес виступає за Сантос на правах оренди з київського Динамо.

Теги
Динамо Динамо Головне Світ Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес Сантос Сантос Трансфери Індепендьєнте Індепендьєнте
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
28
хв
Вулверхемптон
14:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук