Дерліс Гонсалес – головна трансферна ціль Індепендьєнте, конкуренцію аргентинцям готові скласти парагвайські клуби

Головний тренер аргентинського Індепендьєнте Аріель Олан підтвердив, що його клуб веде переговори щодо трансферу Дерліса Гонсалеса.

"Клуб веде переговори з форвардами. Крістіан Куева або Ніколас Бенедетті можуть грати в півзахисті. Тоді як Дерліс Гонсалес і Сесіліо Домінгес – в нападі. Сподіваюся, нам вдасться когось із них підписати", – цитує Олана Radio La Red.

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Зазначається, що Індепендьєнте зможе підписати лише двох іноземних гравців. При цьому Гонсалес залишається пріоритетним кандидатом на позицію нападника.

Окрім того, в запрошенні Дерліса зацікавлені два парагвайські клуби – Олімпія та Серро Портеноє.

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Агент футболіста вже заявив, що будь-які переговори будуть складними, оскільки Гонсалес виступає за Сантос на правах оренди з київського Динамо.