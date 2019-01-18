Дерліс Гонсалес хоче покинути Сантос

Нападник Динамо, який виступає за Сантос на правах оренди, Дерліс Гонсалес хоче змінити клуб.

Дерліс звернувся до керівництва бразильського клубу з проханням віддати його в оренду в іншу команду, повідомляє Gazeta Esportiva.

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Гонсалеса не влаштовує брак довіри з боку головного тренера Сантоса Хорхе Сампаолі та відсутність ігрової практики під час міжсезонних спарингів клубу.

У минулому сезоні Гонсалес провів за бразильський клуб 18 матчів, в яких відзначився одним голом і 5-ма асистами.

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