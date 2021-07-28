"Мене не хвилює, що хтось називає мене бунтарем. Іноді зухвалий характер на полі може додати щось в гру і допомогти перемогти.

Депай голом дебютував за Барселону у переможному поєдинку з Жироною

Луїс Суарес виграв так багато матчів, забив купу голів. І це сталося не тому, що на полі він мила людина. Я не знаю, чому у слова "бунтар" стільки негативних відтінків", – наводить слова Депая Diario Sport.

Нагадаємо, останнім клубом нідерландця був Ліон, кольори якого він захищав з 2017-го, а у минулому сезоні Ліги 1 провів 37 матчів (20 м'ячів та 12 асистів). До каталонців Мемфіс Депай приєднався на правах вільного агента.

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