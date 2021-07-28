"Меня не волнует, что кто-то называет меня бунтарем. Иногда дерзкий характер на поле может добавить что-то в игру и помочь победить.

Депай голом дебютировал за Барселону в победном поединке с Жироной

Луис Суарес выиграл так много матчей, забил кучу голов. И это произошло не потому, что на поле он милый человек. Я не знаю, почему у слова "бунтарь" столько негативных оттенков", – приводит слова Депая Diario Sport.

Напомним, последним клубом нидерландца был Лион, цвета которого он защищал с 2017-го, а в прошлом сезоне Лиги 1 провел 37 матчей (20 мячей и 12 ассистов). К каталонцам Депай присоединился на правах свободного агента.

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