Президент французького Ліона Жан-Мішель Ола заперечив будь-які контакти свого клубу з Барселоною щодо Мемфіса Депая, заявивши, що нідерландський форвард мав би залишитись у команді і на наступний сезон.

"Мемфіс міг поїхати від нас у серпні, однак тепер він повинен залишитися у Ліоні на весь сезон. На відміну від того, що я прочитав, переговори з Барсою не проводились.

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І я не думаю, що Ліон зацікавлений у тому, аби дозволити своєму капітану піти після такого сезону", – цитує президента Ліона видання Mundo Deportivo.

Нагадаємо, у придбанні Депая зацікавлений особисто головний тренер Барселони Рональд Куман, який працював з форвардом у збірній Нідерландів. Французи хочуть виторгувати у каталонців 30 млн євро, тоді як іспанська сторона не готова витрачати такі кошти. Раніше Жан-Мішель Ола заявив про інтерес до свого нападника з боку Роми. Експерти вважають такі дії президента певною маніпуляцією, з метою підштовхнути Барселону до здійснення якнайшвидшого трансферу.

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