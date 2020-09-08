Президент французского Лиона Жан-Мишель Ола опроверг любые контакты своего клуба с Барселоной по Мемфису Депаю, заявив, что нидерландский форвард должен остаться в команде и на следующий сезон.

"Мемфис мог уехать от нас в августе, однако теперь он должен остаться в Лионе на весь сезон. В отличие от того, что я прочитал, переговоры с Барсой не проводились.

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И я не думаю, что Лион заинтересован в том, чтобы позволить своему капитану уйти после такого сезона", – цитирует президента Лиона издание Mundo Deportivo.

Напомним, в приобретении Депая заинтересован лично главный тренер Барселоны Рональд Куман, который работал с форвардом в сборной Нидерландов. Французы хотят выторговать у каталонцев 30 млн евро, тогда как испанская сторона не готова тратить такие средства. Ранее Жан-Мишель Ола заявил об интересе к своему нападающего со стороны Ромы. Эксперты считают такие действия президента определенной манипуляцией с целью подтолкнуть Барселону к совершению скорейшего трансфера.

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