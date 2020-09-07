Центральний матч дня за лідерство у групі А1 провели в Амстердамі, де збірна Нідерландів під керівництвом Двайта Лодевегеса приймала Італію Роберто Манчіні. Новий керманич "ораньє", у порівнянні з поєдинком проти Польщі, зробив всього одну заміну – замість Бергвейна вийшов ван де Беек. Апеннінці ж від складу, який розписав нічию з Боснією, залишили всього чотирьох футболістів (Інсіньє, Бонуччі, Доннарумма, Барелла) – натомість, в основі вийшли Іммобіле, Д'Амброзіо, Жоржінью, Спінаццола, Дзаньйоло, К'єлліні та Локателлі.

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Зі стартовим свистком збірна Нідерландів спробувала захопити контроль над м'ячем, але високий пресинг Італії також запрацював одразу. До 10-ї хвилини моментів не виникало, хоча кілька разів захисники обох команд могли їх організувати. На 11-й з дальньої дистанції кудись у бік воріт пальнув Депай, а на 13-й він же вилітав у контратаку правим флангом з падінням у штрафному – без пенальті. Гості огризнулися одразу двома класними ударами: на 17-й хвилині прохід Спінаццоли завершився подачею та ударом Дзаньйоло у падінні через себе (вище воріт), а на 19-й Іммобіле отримав фантастичну передачу з глибини й пробив метрів з 18-ти у правий нижній кут – поруч зі стійкою!

У другій половині першого тайму Італія притиснула Нідерланди, тримаючи м'яч 61% ігрового часу. Спочатку підопічні Роберто Манчіні обмежувались домінуванням, стандартами та напівмоментами на кшталт пострілу Барелли з лінії штрафного з вдалим для Сілессена рикошетом, але на 30-х хвилинах пішла конкретика. Так, на 35-й Інсіньє обвідним ударом метрів з 20-ти ледь не поцілив у дальній кут, на 36-й Барелла пробивав у падінні через себе (неточно), а на 38-й Інсіньє пальнув з-за меж карного майданчика по центру (без проблем для Сілессена). У Нідерландів за весь цей час був лише прохід Вейналдума з пострілом в руки Доннаруммі з лінії штрафного.

На 40-й хвилині гра загальмувала через пошкодження Дзаньйоло, який невдало зіткнувся з ван де Бееком. Замість нього на 42-й вийшов Мойзе Кін, а вже на 45+1-й Італія відкрила рахунок внаслідок крутої комбінації на лівому фланзі за участі Спінаццоли, Жоржінью та Іммобіле. В її завершенні Чіро з краю штрафного подав на дальню стійку, а Кін відвернувши увагу захисників на себе, дав Бареллі спокійно замкнути головою – 0:1! Саме з цим рахунком команди й пішли на перерву.

На старті другого тайму Італія могла подвоїти перевагу потужним ударом Інсіньє з-за меж карного майданчика у дальній кут, однак Сілессен врятував Нідерланди. Після цього "ораньє" перехопили ініціативу, що ледь не вилилось у гол вже на 55-й хвилині – це ван де Беек прийняв простріл Вейналдума й метрів з 15-ти пальнув над поперечиною. На 61-й над нею ж з дистанції пробив Депай, після чого Італія повернула контроль над грою. Так, на 66-й хвилині Іммобіле стріляв з правого краю штрафного зльоту (м'яч зрізався з ноги), а на 68-й Кін відгукнувся на передачу Чіро з лівого флангу та пробив у дотик метрів з 19-ти – м'яч прокотився поруч з правою стійкою! На 74-й він повторив свою спробу, але удар накрили.

Після цього у грі стався відчутний спад в активності, який змусив тренерів вдатися до замін. Роберто Манчіні кинув у бій Крістанте, а Двайт Лодевегес до Бергвейна (змінив ван де Беека на 57-й хвилині) додав Думфріса та де Йонга. Останній міг зрівняти рахунок на 84-й хвилині, замкнувши подачу зі стандарту ударом головою – Доннарумма спіймав м'яч. Взагалі, на останніх хвилинах Нідерланди тиснули й заробили кілька стандартів, але загострити гру не вдавалося. Вже у компенсований час "ораньє" могли й другий гол пропустити, однак Кін після виходу віч-на-віч з Сілессеном і обіграшем Яспера пробив над воротами. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу збірної Італії.

Таким чином, Італія набрала чотири очки й очолила групу А1. Нідерланди та Польща мають по три, а замикають квартет з одним заліковим балом боснійці.

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