Серхіо Агуеро не спішить залишати підпис на контракті з Барселоною, адже очікує на рішення Ліонеля Мессі, повідомляє AS.

Агуеро анонсував близьким свій перехід в Барселону

Нападник Манчестер Сіті готовий приєднатись до "блаугранас", якщо Ліонель залишиться у клубі. Зірка Барселони поки не робить жодних натяків щодо свого майбутнього і очікує на завершення нинішнього сезону, після якого в нього завершується контракт з каталонцями.

Серхіо влітку отримає статус вільного агента. Варто відзначити,Мессі є хрещеним батьком сина Агуеро.

Динаміт, який не здетонував на Камп Ноу – провал вибухового піонера не зачинив двері Барселони для суперзірки-спадкоємця