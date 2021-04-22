Агуеро поставив умову Барселоні – знову все вирішуватиме Мессі
20:20 - Читать на русском
Форвард Ман Сіті Серхіо Агуеро мріє пограти пліч-о-пліч зі своїм кумом.
Серхіо Агуеро не спішить залишати підпис на контракті з Барселоною, адже очікує на рішення Ліонеля Мессі, повідомляє AS.
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Нападник Манчестер Сіті готовий приєднатись до "блаугранас", якщо Ліонель залишиться у клубі. Зірка Барселони поки не робить жодних натяків щодо свого майбутнього і очікує на завершення нинішнього сезону, після якого в нього завершується контракт з каталонцями.
Серхіо влітку отримає статус вільного агента. Варто відзначити,Мессі є хрещеним батьком сина Агуеро.
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