Завершився груповий етап відбору до чемпіонату світу-2022 в зоні УЄФА. Найкращими голеадорами цієї стадії стали Мемфіс Депай і Харрі Кейн.

Нідерландець і англієць забили по 12 м'ячів у кваліфікації до Мундіалю.

Сан-Маріно – Англія – 0:10 – відео голів та огляд матчу

Для досягнення цього показника Депай провів усі 10 матчів відбору. Він забив збірним Норвегії (1 м'яч), Чорногорії (4), Гібралтару (4) та Туреччини (3). Натомість Кейн зіграв 8 поєдинків. Лідер "Трьох левів" відзначився голами у воротах Сан-Маріно (4), Албанії (4), Польщі (2), Андорри (1) та Угорщини (1).

Відзначимо, що збірні Нідерландів і Англії перемогли в своїх групах і здобули путівки на Кубок світу в Катарі.

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