Завершился групповой этап отбора на чемпионат мира-2022 в зоне УЕФА. Лучшими голеадорами этой стадии стали Мемфис Депай и Харри Кейн.

Нидерландец и англичанин забили по 12 мячей в квалификации к Мундиалю.

Сан-Марино – Англия – 0:10 – видео голов и обзор матча

Для достижения этого показателя Депай провел все 10 матчей отбора. Он забил сборным Норвегии (1 мяч), Черногории (4), Гибралтара (4) и Турции (3). Кейн сыграл 8 поединков. Лидер "Трех львов" отличился голами в воротах Сан-Марино (4), Албании (4), Польши (2), Андорры (1) и Венгрии (1).

Отметим, что сборные Нидерландов и Англии победили в своих группах и завоевали путевки на Кубок мира в Катаре.

ЧМ-2022, отбор: Нидерланды оставили Холанда без Мундиаля, камбек Турции, Бельгия и Уэльс зафиксировали удобную ничью