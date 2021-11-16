Сан-Маріно приймав англійців в рамках останнього туру відбору до ЧС-2022. Відео голів та огляд матчу.

Лише відчайдухи розраховували, що Сан-Маріно зможе "грюкнути дверима" та відібрати очки в англійців, але на такий розвиток подій ніхто не сподівався.

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Підопічні Гарета Саутгейта не залишили живого місця від господарів, забивши 10 м'ячів без відповіді. Головним бомбардиром став Харрі Кейн, який оформив покер.

Англія готується до поїздки в Катар. Сан-Маріно фінішував останнім у групі, пропустивши за кваліфікацію 46 м'ячів.

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