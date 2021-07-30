Поки Ліонель Мессі перебуває у відпустці та очікує на підписання контракту з Барселоною, 27-річний Депай претендує на статус найтехнічнішого гравця "синьо-гранатових".

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Під час одного з тренувань нідерландець прокинув м'яч поміж ніг своєму співвітчизнику – Френкі де Йонгу. Після тролінгу на адресу хавбека гравці Барселони продовжили розігрувати квадрат і Депай вдруге за кілька секунд принизив свого 24-річного колегу по національній команді. Тут вже не стримався ніхто – з Френкі кепкували дружнім реготом.

Нагадаємо, Депай перебрався в Барсу під час Євро-2020, підписавши контракт на правах вільного агента. Де Йонг прийшов з Аякса влітку 2019-го за 86 млн євро.

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