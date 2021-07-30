Пока Лионель Месси находится в отпуске и ждет подписания контракта с Барселоной, 27-летний Депай претендует на статус самого техничного игрока "сине-гранатовых".

Месси в ближайшее время подпишет новый контракт с Барселоной – СМИ назвало дату

Во время одной из тренировок голландец пробросил мяч между ног своему соотечественнику – Фрэнки де Йонгу. После троллинга в адрес хавбека игроки Барселоны продолжили разыгрывать квадрат и Депай второй раз за несколько секунд унизил своего 24-летнего коллегу по национальной команде. Здесь уже не выдержал никто – с Фрэнки смеялись дружественным хохотом.

Напомним, Депай перебрался в Барсу во время Евро-2020, подписав контракт на правах свободного агента. Де Йонг пришел из Аякса летом 2019-го за 86 млн евро.

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