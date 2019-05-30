Дентінью потрапив до команди тижня FIFA 19

Дентінью у матчі проти Маріуполя / фото: ФК Шахтар

Бразильський півзахисник Шахтаря Дентінью потрапив в команду тижня від FIFA 19.

Гравець отримав картку з рейтингом 80, що на 6 більше від першопочаткового, передає твіттер FIFA 19.

Тайсон потрапив до команди тижня FIFA 19

Відзначимо, що Дентінью відзначився хет-триком у ворота Маріуполя (4:0) в 31-му турі УПЛ. Додамо, що нещодавно Тайсон також потрапив у команду тижня FIFA 19.

В поточному сезоні Дентінью провів 15 матчів у складі Шахтаря, відзначившись 4 голами.

Шахтар розгромив Маріуполь завдяки хет-трику Дентінью – азовці опустилися на п'яту сходинку