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Дентінью потрапив до команди тижня FIFA 19

14:25 128 Читать на русском
Дентінью потрапив до команди тижня FIFA 19
Дентінью у матчі проти Маріуполя / фото: ФК Шахтар

Бразильський півзахисник Шахтаря Дентінью потрапив в команду тижня від FIFA 19.

52’ Дентінью
57’ Дентінью
78’ Тете
80’ Дентінью
 
52’ Дентінью
57’ Дентінью
78’ Тете
80’ Дентінью

Гравець отримав картку з рейтингом 80, що на 6 більше від першопочаткового, передає твіттер FIFA 19.

Тайсон потрапив до команди тижня FIFA 19

Відзначимо, що Дентінью відзначився хет-триком у ворота Маріуполя (4:0) в 31-му турі УПЛ. Додамо, що нещодавно Тайсон також потрапив у команду тижня FIFA 19.

В поточному сезоні Дентінью провів 15 матчів у складі Шахтаря, відзначившись 4 голами.

Шахтар розгромив Маріуполь завдяки хет-трику Дентінью – азовці опустилися на п'яту сходинку

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Теги
Дентінью Дентінью Шахтар Шахтар FIFA Шахтар - Маріуполь
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