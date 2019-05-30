Дентиньо попал в команду недели FIFA 19

Дентиньо в матче против Мариуполя / фото ФК Шахтер

Бразильский полузащитник Шахтера Дентиньо попал в команду недели по версии футбольного симулятора FIFA 19.

Игрок получил карточку с рейтингом 80, что на 6 больше первоначального, передает твиттер FIFA 19.

Тайсон попал в команду недели FIFA 19

Отметим, что Дентиньо отметился хет-триком в ворота Мариуполя (4:0) в 31-м туре УПЛ. Добавим, что недавно Тайсон также попал в команду недели FIFA 19.

В текущем сезоне Дентиньо провел 15 матчей в составе Шахтера, отметившись 4 голами.

Шахтер разгромил Мариуполь благодаря хет-трику Дентиньо – азовцы опустились на пятую строчку