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Дентиньо попал в команду недели FIFA 19

14:25 33 Читати українською
Дентиньо попал в команду недели FIFA 19
Дентиньо в матче против Мариуполя / фото ФК Шахтер

Бразильский полузащитник Шахтера Дентиньо попал в команду недели по версии футбольного симулятора FIFA 19.

52’ Дентиньо
57’ Дентиньо
78’ Тете
80’ Дентиньо
 
52’ Дентиньо
57’ Дентиньо
78’ Тете
80’ Дентиньо

Игрок получил карточку с рейтингом 80, что на 6 больше первоначального, передает твиттер FIFA 19.

Тайсон попал в команду недели FIFA 19

Отметим, что Дентиньо отметился хет-триком в ворота Мариуполя (4:0) в 31-м туре УПЛ. Добавим, что недавно Тайсон также попал в команду недели FIFA 19.

В текущем сезоне Дентиньо провел 15 матчей в составе Шахтера, отметившись 4 голами.

Шахтер разгромил Мариуполь благодаря хет-трику Дентиньо – азовцы опустились на пятую строчку

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Теги
Дентиньо Дентиньо Шахтер Шахтер FIFA Шахтер - Мариуполь
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