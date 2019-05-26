Шахтар розгромив Маріуполь завдяки хет-трику Дентінью – азовці опустилися на п'яту сходинку

Маріуполь в рамках 32-го туру УПЛ зазнав нищівної поразки від Шахтаря, впавши на п'яту позицію в турнірній таблиці.

Від матчу Шахтаря та Маріуполя давно очікували чогось сенсаційного, адже "гірники" вже вирішили усі питання в чемпіонаті й навіть відпустили найсильніших бразильців у відпустку. Щоправда, азовці внаслідок заборони на гру орендованих футболістів змушені були збирати склад заново – Олександру Бабичу навіть не вистачило двох гравців, щоб заповнити лаву запасних. Донеччани компенсували цю проблему напіврезервом: дебютував у основі 17-річний голкіпер Трубін, вийшли Ордець, Дентінью та Фернандо – навіть Кайоде залишився на банці. Здавалося, що зараз розпочнеться екшн.

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Не все сталося, як гадалося. Маріуполь, маючи прекрасний шанс на першу в історії перемогу над Шахтарем (або на четверту нічию), вийшов у оборонній схемі в три захисники та діяв вкрай обережно й пасивно. На старті матчу можна згадати хіба що неточний удар Вакули з дистанції, за який господарі ледь не покарали двічі: на 15-й Матвієнко з передачі Тете пробив поруч з дальньою стійкою, а на 17-й постріл Тете парирував перед собою Гальчук – Фернандо ж добив повз ворота. На 21-й з меж штрафного з розворота вистрілив Дентінью, а на 23-й з дальньої відстані до м'яча приклався Степаненко – в обох випадках сфера пролетіла у сантиметрах від каркасу воріт.

Після цього Шахтар дещо пригальмував темп зустрічі. Підопічні Паулу Фонсеки грали високо й необережно, однак суперник не поспішав карати їх на контратаках. Все, на що вистачило азовців до перерви – це закидання на Фоміна на 35-й хвилині, коли Руслан прийняв м'яч у штрафному, однак не встиг пробити через спротив Кривцова. Зрештою, на перерву команди пішли за нульового рахунку та доволі нудного футболу в другій половині тайму.

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Після відновлення поєдинку Шахтар забрав м'яч під свій контроль, провів кілька позиційних атак і, зрештою, на 52-й хвилині вийшов уперед зусиллями Дентінью, який з передачі Степаненка акуратно поклав м'яч у дальній кут. Тут же Маріуполь міг відігратися: на 55-й хвилині Тищенко з правого краю штрафного вистрілив під ближню стійку, однак Трубін витягнув цей удар. Здавалося, що зараз піде заруба, однак на 57-й хвилині все було завершено: Дентінью на лівому краю карного майданчика прийняв пас Тете, ефектно прибрав Полегенька та пробив у дев'ятку – 2:0. На 60-й Тете міг і сам забити, однак його удар з дистанції з-під поперечини витягнув Гальчук.

Гру було зроблено. Шахтар на деякий час відпустив Маріуполь, дозволивши супернику потримати м'яч, що ледь не вилилось у гол Путрі на 70-й хвилині – Ілля влучив у стійку, після чого м'яч пройшов по лінії воріт. "Гірники" такої неповаги не стерпіли, знову забравши м'яч та притиснувши азовців до їх воріт. Дуже швидко все завершилось розгромом – на 78-й хвилині Тете нарешті відзначився, замкнувши простріл Бутка, а на 80-й Богдан навісив точно на голову Дентінью – бразилець тут же оформив хет-трик. Маріуполь до тями більше не приходив.

Фінальний свисток зафіксував легку перемогу Шахтаря з рахунком 4:0. Донеччани зберегли відрив від Динамо в 11 залікових балів, а от для азовців ситуація набагато гірша. Підопічні Олександра Бабича залишились з 40 очками, впавши на п'яту позицію в турнірній таблиці. Зоря випередила Маріуполь на три пункти.

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