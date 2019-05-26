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ДИНАМО - ЛЬВІВ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ ТРАНСФЕРИ

Шахтар розгромив Маріуполь завдяки хет-трику Дентінью – азовці опустилися на п'яту сходинку

26 травня 21:21 720 Читать на русском
Шахтар розгромив Маріуполь завдяки хет-трику Дентінью – азовці опустилися на п'яту сходинку
Шахтар – Маріуполь – 4:0 / фото ФК Шахтар

Маріуполь в рамках 32-го туру УПЛ зазнав нищівної поразки від Шахтаря, впавши на п'яту позицію в турнірній таблиці.

52’ Дентінью
57’ Дентінью
78’ Тете
80’ Дентінью
 
52’ Дентінью
57’ Дентінью
78’ Тете
80’ Дентінью

Від матчу Шахтаря та Маріуполя давно очікували чогось сенсаційного, адже "гірники" вже вирішили усі питання в чемпіонаті й навіть відпустили найсильніших бразильців у відпустку. Щоправда, азовці внаслідок заборони на гру орендованих футболістів змушені були збирати склад заново – Олександру Бабичу навіть не вистачило двох гравців, щоб заповнити лаву запасних. Донеччани компенсували цю проблему напіврезервом: дебютував у основі 17-річний голкіпер Трубін, вийшли Ордець, Дентінью та Фернандо – навіть Кайоде залишився на банці. Здавалося, що зараз розпочнеться екшн.

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Не все сталося, як гадалося. Маріуполь, маючи прекрасний шанс на першу в історії перемогу над Шахтарем (або на четверту нічию), вийшов у оборонній схемі в три захисники та діяв вкрай обережно й пасивно. На старті матчу можна згадати хіба що неточний удар Вакули з дистанції, за який господарі ледь не покарали двічі: на 15-й Матвієнко з передачі Тете пробив поруч з дальньою стійкою, а на 17-й постріл Тете парирував перед собою Гальчук – Фернандо ж добив повз ворота. На 21-й з меж штрафного з розворота вистрілив Дентінью, а на 23-й з дальньої відстані до м'яча приклався Степаненко – в обох випадках сфера пролетіла у сантиметрах від каркасу воріт.

Після цього Шахтар дещо пригальмував темп зустрічі. Підопічні Паулу Фонсеки грали високо й необережно, однак суперник не поспішав карати їх на контратаках. Все, на що вистачило азовців до перерви – це закидання на Фоміна на 35-й хвилині, коли Руслан прийняв м'яч у штрафному, однак не встиг пробити через спротив Кривцова. Зрештою, на перерву команди пішли за нульового рахунку та доволі нудного футболу в другій половині тайму.

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Після відновлення поєдинку Шахтар забрав м'яч під свій контроль, провів кілька позиційних атак і, зрештою, на 52-й хвилині вийшов уперед зусиллями Дентінью, який з передачі Степаненка акуратно поклав м'яч у дальній кут. Тут же Маріуполь міг відігратися: на 55-й хвилині Тищенко з правого краю штрафного вистрілив під ближню стійку, однак Трубін витягнув цей удар. Здавалося, що зараз піде заруба, однак на 57-й хвилині все було завершено: Дентінью на лівому краю карного майданчика прийняв пас Тете, ефектно прибрав Полегенька та пробив у дев'ятку – 2:0. На 60-й Тете міг і сам забити, однак його удар з дистанції з-під поперечини витягнув Гальчук.

Гру було зроблено. Шахтар на деякий час відпустив Маріуполь, дозволивши супернику потримати м'яч, що ледь не вилилось у гол Путрі на 70-й хвилині – Ілля влучив у стійку, після чого м'яч пройшов по лінії воріт. "Гірники" такої неповаги не стерпіли, знову забравши м'яч та притиснувши азовців до їх воріт. Дуже швидко все завершилось розгромом – на 78-й хвилині Тете нарешті відзначився, замкнувши простріл Бутка, а на 80-й Богдан навісив точно на голову Дентінью – бразилець тут же оформив хет-трик. Маріуполь до тями більше не приходив.

Фінальний свисток зафіксував легку перемогу Шахтаря з рахунком 4:0. Донеччани зберегли відрив від Динамо в 11 залікових балів, а от для азовців ситуація набагато гірша. Підопічні Олександра Бабича залишились з 40 очками, впавши на п'яту позицію в турнірній таблиці. Зоря випередила Маріуполь на три пункти.

Зоря у надважливому матчі переграла Олександрію і зробила рішучий крок до 4 сходинки

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