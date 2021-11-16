"Фонсека – супертренер, суперрозумний. Він справді вчив команду грати, тому команда виграла величезну кількість трофеїв із ним. Я маю бути щирим. Після того, як Луческу пішов, усі казали, що Шахтар більше нічого не виграє. А Фонсека показав, що Шахтар великий, що Шахтар може перемагати. Тому це відмінний тренер, який заслуговує на абсолютно весь успіх, який був здобутий.

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Каштру – людина, яка повністю відрізняється від Луческу. Спокійніша, більш сімейна. Тренер, який також зміг виграти тут титул. Людина, яка була завжди дуже щирою зі мною. Іноді трохи несправедливою, я думаю, можливо більше шансів у мене могло б бути з ним. Коли я виходив у поле, я допомагав команді, я забивав.

Ось гра із Реалом. Я пам'ятаю, що дуже багато наших гравців захворіло на коронавірус, там був я. Я вийшов і показав свою ціну, свою марку. Я вийшов, забив, допоміг Шахтарю. Це дуже важливо", – поділився Дентінью в програмі Один на Один на YouTube-каналі Шахтаря.

Нагадаємо, Дентінью підтвердив, що покидає Шахтар через завершення контракту. Останнім матчем у складі "гірників" для нього став поєдинок 14-го туру УПЛ проти Колоса.

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