"Фонсека – супертренер, суперумный. Он действительно учил команду играть, поэтому команда выиграла множество трофеев с ним. Я должен быть искренним. После ухода Луческу все говорили, что Шахтер больше ничего не выиграет. А Фонсека показал, что Шахтер велик, что Шахтер может побеждать. Поэтому это отличный тренер, который заслуживает абсолютно весь успех, который был заработан

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Каштру – человек, полностью отличающийся от Луческу. Более спокойный, более семейный. Тренер, который также смог выиграть здесь титул. Человек, который был всегда очень искренним со мной. Иногда немного несправедливым, я думаю, возможно, больше шансов у меня могло бы быть с ним. Когда я выходил в поле, я помогал команде, я забивал.

Вот игра с Реалом. Я помню, что очень много наших игроков заболело коронавирусом, там был я. Я вышел и показал свою цену, свою марку. Я вышел, забил, помог Шахтеру. Это очень важно", – поделился Дентинью в программе Один на Один на YouTube-канале Шахтера.

Напомним, Дентинью подтвердил, что покидает Шахтер из-за завершения контракта. Последним матчем в составе "горняков" для него стал поединок 14 тура УПЛ против Колоса.

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