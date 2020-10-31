Денисов: Якщо карти зійдуться – АПЛ повернеться на телеканали "Футбол"
Директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов озвучив плани щодо повернення трансляцій Англійської Прем'єр-ліги на свої канали.
"Ми дуже хочемо, щоб АПЛ повернулася на телеканали "Футбол". Триває другий сезон АПЛ, яку транслює Setanta. Через рік буде новий тендер.
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Ми будемо дивитися на цю історію з точки зору бізнесу, розвитку платного ринку телебачення. Будемо дивитися і цілитися. Якщо карти зійдуться – АПЛ повернеться. Ми цього будемо дуже раді.
Так, ми хочемо повернути АПЛ на наші телеканали і будемо намагатися це зробити в чесному тендері. Ми за чесну боротьбу", – поділився Денисов у коментарі телеканалу "Футбол",
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