"Ми дуже хочемо, щоб АПЛ повернулася на телеканали "Футбол". Триває другий сезон АПЛ, яку транслює Setanta. Через рік буде новий тендер.

"Вацко не хотів іти на Megogo": Денисов розкрив умови повернення коментатора на телеканали Футбол

Ми будемо дивитися на цю історію з точки зору бізнесу, розвитку платного ринку телебачення. Будемо дивитися і цілитися. Якщо карти зійдуться – АПЛ повернеться. Ми цього будемо дуже раді.

Так, ми хочемо повернути АПЛ на наші телеканали і будемо намагатися це зробити в чесному тендері. Ми за чесну боротьбу", – поділився Денисов у коментарі телеканалу "Футбол",

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