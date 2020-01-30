Денисов заінтригував планами телеканалів "Футбол" щодо показу нових чемпіонатів

Генеральний директор "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів про імовірне оновлення контенту на екранах своїх телеканалів.

"Безумовно, у нас вже закуплено багато контенту на найближчі кілька сезонів. Але третій канал у певному розумінні розв'язує нам руки і додає нам можливості, щоб ще добрати певний футбольний контент, який буде затребуваний нашими вболівальниками на трансляціях каналів "Футбол 1/2/3".

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Поки я не можу назвати турніри, чемпіонати, тому що ще немає де-юре підписів на контрактах, але як тільки ми їх підпишемо, обов'язково наші телеглядачі про це дізнаються. Це буде в найближчому майбутньому. Це буде стосуватися європейського континенту і, в тому числі, заокеанського континенту", – сказав Денисов у коментарі ФутболNEWS.

Нагадаємо, з 1 лютого розпочне свою роботу новий "член сім'ї" провідного футбольного вісника країни – "Футбол 3".

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