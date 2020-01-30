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Денисов заинтриговал планами телеканалов "Футбол" на показ новых чемпионатов

30 января 23:24 99 Читати українською
Денисов заинтриговал планами телеканалов "Футбол" на показ новых чемпионатов
Александр Денисов / Фото ТК Футбол

Генеральный директор "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о вероятном обновлении контента на экранах своих телеканалов.

"Безусловно, у нас уже закуплено много контента на ближайшие несколько сезонов. Но третий канал в определенном смысле развязывает нам руки и добавляет нам возможности, чтобы еще добрать определенный футбольный контент, который будет востребован нашими болельщиками на трансляциях каналов "Футбол 1/2/3".

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Пока я не могу назвать турниры, чемпионаты, так как нет де-юре подписей в контрактах, но как только мы их подпишем, обязательно наши телезрители об этом узнают. Это будет в ближайшем будущем. Это будет касаться европейского континента и, в том числе, заокеанского континента", – сказал Денисов в комментарии ФутболNEWS.

Напомним, с 1 февраля начнет свою работу новый "член семьи" ведущего футбольного вестника страны – "Футбол 3".

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