"Де Дзербі – найкращий кандидат для Шахтаря? Я не знаю. Кандидат для Шахтаря – це не якийсь там титулований тренер, про якого можна міркувати. Де Дзербі не вигравав Лігу чемпіонів, не грав там, не має єврокубкового досвіду. Так, у нього є локальні успіхи в Серії А, але не більше того.

Шахтар запропонував Де Дзербі дворічний контракт, – журналіст

Тренер для Шахтаря – це тренер на перспективу. Він повинен розвиватися сам і розвивати Шахтар. Зрештою, поки що рано говорити про нового наставника. Наразі Луїш Каштру – головний тренер Шахтаря.

Даріо Срна? Думаю, що розглядаються всі можливі варіанти, і жоден з них зараз відкидати не можна. Це й те, що залишиться Луїш Каштру або прийде іменитий тренер, або прийде тренер без титулів, або ж Шахтар в якийсь момент очолить Даріо Срна", – сказав Денисов у програмі Денисов TIME.

Нагадаємо, Шахтар після 22-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ другим, відстаючи від Динамо на 10 очок.

Шахтар і шість підводних каменів, які його потопили