"Де Дзерби – лучший кандидат для Шахтера? Я не знаю. Кандидат для Шахтера – это не какой-то там титулованный тренер, о котором можно размышлять. Де Дзерби не выигрывал Лигу чемпионов, не играл там, не имеет еврокубкового опыта. Да, у него есть локальные успехи в Серии А, но не более того.

Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт, – журналист

Тренер для Шахтера – это тренер на перспективу. Он должен развиваться сам и развивать Шахтер. В конце концов, пока рано говорить о новом наставнике. Сейчас Луиш Каштру – главный тренер Шахтера.

Дарио Срна? Думаю, что рассматриваются все возможные варианты, и никакой из вариантов сейчас исключать нельзя. Это и то, что останется Луиш Каштру или придет именитый тренер, или придет тренер без титулов, или Шахтер в какой-то момент возглавит Дарио Срна", – сказал Денисов в программе Денисов TIME.

Напомним, Шахтер после 22-х туров идет в турнирной таблице УПЛ вторым, отставая от Динамо на 10 очков.

Шахтар і шість підводних каменів, які його потопили