Шахтар докладає зусиль, аби переконати головного тренера Сассуоло Роберто Де Дзербі очолити донецький клуб, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Ніколо Скіра.

Сассуоло налаштований продовжити співпрацю з Де Дзербі – його сватають у Шахтар замість Каштру

За інформацією джерела, "гірники" запропонували 41-річному фахівцю, призначення якого лобіює особисто Даріо Срна, контракт на 2 роки.

Нагадаємо, Де Дзербі тренує Сассуоло з літа 2018 року. Під його керівництвом команда другий сезон поспіль тримається на восьмій сходинці Серії А, демонструючи надрезультативну гру. Раніше коуч працював з Палермо, Беневенто, Фоджою і Дарфо Боаріо.

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