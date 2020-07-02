Денисов оценил вероятность своего похода в политику

Генеральный директор телеканалов "Футбол 1/2/3" не видит себя на политической арене Украины.

"Мог ли бы я пойти в политику? Мне такого не предлагали. Я подписан на Telegram-каналы, читаю об этом все и понимаю, какое это счастье – найти себя в жизни, чтобы не оказаться в политике.

"Мне отключали микрофон в "Великом футболе", – Ирина Блохина призналась о жестких рамках работы на ТВ

Федерация футбола – другой вопрос. Политика там, где голосуют за определенные законопроекты и где много нехорошего хайпа – это мне не нравится. Возглавил ли бы Федерацию? Не думаю. Мне больше интересно направление медиа в футболе, ведь мы когда-то и создали первые каналы "Футбол". До 2008 года трансляции гуляли по всем каналам – не было системности, студий, шоу и тому подобного. Сейчас мы настолько к этому привыкли, что кажется, будто так было всегда. Совсем нет. Это была интересная история – заработать авторитет на международном рынке и создать качественную трансляцию.

Теперь в Европе понимают, что не стоит, условно говоря, везти сюда своего повара из Европы. Здесь есть свой повар, который может хорошо приготовить это блюдо. Для УЕФА таким поваром были мы, когда создавали на весь мир картинку женского финала Лиги чемпионов в Киеве. Мне это интересно – развивать украинский футбол с точки зрения качественной картинки", – рассказал Денисов в эфире Слава +.

"Мій сусід оформив покер у ворота Барселони": як син легенди Шахтаря тренує Динамо в Еміратах