"Мені відключали мікрофон у "Великому футболі", – Ірина Блохіна зізналась про жорсткі рамки роботи на ТБ

Екс-ведуча програми "Великий футбол" Ірина Блохіна пригадала роботу у проекті під час Євро-2012.

"Тоді мене в Україні не настільки знали, а у "Великому футболі" не давали бути справжньою. Це було 8 років тому. Я приїхала з Америки, де навчалася, розвивалася, щоб повернутися працювати в Україну. І щоб бути такою, яка я є. Але мене поставили в дуже жорсткі рамки.

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В результаті всі бачили картинку, де я стояла: "Знову здрастє, з вами я – Іріша Блохіна". Був створений певний імідж, в який мене затиснули. Траплялося навіть, що мені спеціально відключали мікрофон", – цитує Блохіну Tribuna.

Нагадаємо, зараз Ірина працює тренером збірної України з художньої гімнастики.

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