toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Мені відключали мікрофон у "Великому футболі", – Ірина Блохіна зізналась про жорсткі рамки роботи на ТБ

26 червня 23:42 - Читать на русском
"Мені відключали мікрофон у "Великому футболі", – Ірина Блохіна зізналась про жорсткі рамки роботи на ТБ
Олександр Денисов та Ірина Блохіна / Фото з відкритих джерел

Екс-ведуча програми "Великий футбол" Ірина Блохіна пригадала роботу у проекті під час Євро-2012.

"Тоді мене в Україні не настільки знали, а у "Великому футболі" не давали бути справжньою. Це було 8 років тому. Я приїхала з Америки, де навчалася, розвивалася, щоб повернутися працювати в Україну. І щоб бути такою, яка я є. Але мене поставили в дуже жорсткі рамки.

Денисов: Якщо віце-президент Ворскли незадоволений доходами, то причину він може знайти, подивившись у дзеркало

В результаті всі бачили картинку, де я стояла: "Знову здрастє, з вами я – Іріша Блохіна". Був створений певний імідж, в який мене затиснули. Траплялося навіть, що мені спеціально відключали мікрофон", – цитує Блохіну Tribuna.

Нагадаємо, зараз Ірина працює тренером збірної України з художньої гімнастики.

Черговий шанс для Зінченка і Маліновського, Вердер сподівається на диво в останньому матчі легенди: топ-матчі вікенду

blog_ava
Динамо – Ворскла: УАФ офіційно перенесла фінал Кубка України зі Львова та затвердила нове місце проведення матчу
26 червня
7601
Теги
Олександр Денисов Футбол 1
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
14
хв
Шахтар
19:30
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук