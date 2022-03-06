"Я, Едуард Цихмейструк – колишній футболіст Спартака та збірної України. Я хотів би звернутися до всіх тих футболістів з Росії, з якими мені доводилося разом виходити на футбольне поле, точніше – запитати: "Хлопці, чому ви всі мовчите, чого ви боїтеся?"

"У нас був мир і спокій, поки не прийшли ви": Корнієнко вимагає у росіян припинити війну

В Україні триває війна. Ваша російська армія зрівнює наші міста із землею. Я розумію, що в мене мало шансів до вас достукатися. Мені не потрібні ваші пости в Instagram, що вам шкода. Тут убивають безневинних людей, дітей зрештою. Рази три-чотири за добу ми спускаємось у сховище. Нічого не хочу вам доводити. Ішли б ви разом із вашим кораблем. Слава Україні!" – сказав Цихмейструк у відеозверненні, записаному зі сховища (підвалу).

Нагадаємо, Едуард захищав кольори російського Спартака з 2001 по 2002 роки і провів за московську команду 35 матчів, в яких забив 5 голів.

Росія напала на Україну: Зінченко заплакав перед Лінекером, затримання Шуфрича, окупантів викрили у брехні (LIVE)