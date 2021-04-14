"Ворскла з приходом Юрія Максимова однозначно покращала. Це як людина, яка після лежання на дивані вирішила зайнятись спортом: спина вирівнялася, боки зійшли. Не соромно, як то кажуть, на себе в трусах подивитися в дзеркало. Ось і нам така Ворскла подобається куди більше.

"Перший тайм могли програти 0:2 чи 0:3": Максимов мав жорстку розмову з підопічними у перерві матчу зі Львовом

Результати Львова після феєричної у всіх сенсах і заслуженої перемоги над Шахтарем, нагадують студента, що прогуляв за ніч стипендію, а потім місяць живе на маминих котлетах. Після трьох м'ячів у ворота Шахтаря, Львів отримав п'ять від СК Дніпро-1, а потім закріпив це поразкою від Ворскли. Не розумію Львів: команда у цьому сезоні обіграла Десну, обіграла Шахтар, але після кожного подібного успіху таке відчуття, ніби вони йдуть у запій", – сказав Денисов у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, після феєречного першого тайму у матчі з Ворсклою Львів по перерві пропустив два швидких голи і поступився полтавцям 1:2. Як наслідок, "містяни" після 20-ти турів посідають у турнірній таблиці УПЛ передостанню сходинку, маючи одну гру в запасі.

Львів у матчі з нереалізованим пенальті поступився Ворсклі і залишився у зоні вильоту