У матчі 21-го туру Ворскла на власному полі здолала Львів. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Один з аутсайдерів турнірної таблиці УПЛ – Львів – продовжує вести запеклу боротьбу за виживання. Розгромна поразка від СК Дніпро-1 у попередньому турі змушувала підопічних Анатолія Безсмертного йти у матчі з Ворсклою ва-банк. Натомість у команди Юрія Максимова залишались непогані шанси поборотись за єврокубкову п'ятірку, тож поєдинок обіцяв бути запеклим.

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Вже з перших хвилин гості кинулись на ворота суперника. Перший небезпечний момент виник на п'ятій хвилині, коли Альваро промчав лівим флангом, обійшов кількох захисників і віддав на Назарія Нича в район одинадцятиметрової позначки. Форвард "синьо-золотих" пробив, але його удар було заблоковано. За трохи герої попереднього епізоду організували чергову контратаку, однак трохи пригальмували, що дозволило захисникам повернутись до своїх воріт і гострота спала.

У господарів варто згадати дві спроби Олів'є Тілля: спочатку люксембурзський півзахисник пробивав під поперечину – Олександр Ільющенков забрав м'яч, а згодом сфера після його пострілу пролетіла вище воріт.

На 14-й хвилині Львів заробив право на одинадцятиметровий. Максим Грисьо проривався по центру, Наджееб Якубу опинився першим на мячі, але зненацька втратив рівновагу і падаючи, відверто збив півзахисника львів'ян. Арбітр показав ганцю жовту картку і призначив пенальті. Альваро з точки не зумів переграти Дмитра Різника.

Львів продовжив гостро контратакувати. В середині тайму Різник знову рятує полтавців: Альваро промчав лівим флангом, скинув під удар партнеру, блок і Нич добивав впритул – кіпер "зелено-білих" самовіддано кинувся під мяч. Наприкінці тайму Альваро вчергове розірвав лівий фланг і скинув під удар Грисьо. Дальній удар останнього просвистів поруч зі стійкою. Вже у доданий час Руслан Степанюк з лінії штрафного перевірив пильність Ільющенкова – воротар Львова чудом відреагував на постріл і перевів сферу на кутовий.

Після відпочинку Ворскла протягом 3 хвилин двічі шокувала суперника. Простріл Пердути львів'яни відбили, але м'яч потрапив прямо до Ібрахіма Кане, який, обробивши сферу, влучно пробив у ближній кут воріт. Не встигли гості оговтатись, як пропустили вдруге: Кулач реалізував вихід сам на сам після філігранного пасу на лінію воріт.

"Синьо-золоті" тривалий час оговтувались від такого накдауну, сівши у глуху оборону, однак, згодом прийшли до тями і знову почали загрожувати воротам суперника. На 72-й хвилині їхня перша серйозна атака мало не завершилась голом: Нич продемонстрував дива дриблінгу, притримав корпусом суперника і скинув на Фране Чір'яка. Хорватський півзахисник зряче пробивав у верхній кут. Якубу встиг махнути головою і, змінивши траекторію польоту, відправив м'яч на кутовий. Саме стандарт і приніс успіх Львову. Різник помилився на виході і Олексій Довгий головою вгатив сферу у сітку.

На останній хвилині Скляр втік від захисників і виходив віч-на-віч на побачення з голкіпером. На щастя для львів'ян Ільющенков не дозволив супернику збільшити рахунок.

Перемога принесла Ворсклі 34 очки і залишила на п'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, Львів з 15-ма пунктами залишився дванадцятим.

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