"Ви чудово знаєте про гарячу боротьбу між Україною та Шотландією в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Все, що нам потрібно було у четвер, – щоб одна українська команда виграла. Досить було набрати 0,4 бала і тоді ми б зберегли пряму путівку у Лігу чемпіонів у сезоні 2022/23. Я вирішив порівняти як розвивалася ситуація в Україні на європейській арені останні 10 років. Мені було цікаво порівняти два періоди: з 2010-го року по 2015 рік і з 2016-го по 2021 рік.

Україна втратила пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів – поразки Динамо і Шахтаря виявилися фатальними

За перші п'ять років Шахтар набрав 77 очок, Динамо набрало – 65,5, Дніпро – 48 і Металіст – 44. Решта українські команди набрали 36,5 очок за п'ять сезонів. Після 2015-го року відбудеться перезавантаження українського футболу. І якщо перегорнути сторінку, то ми побачимо, що з 2016-го по 2021 рік Шахтар набрав 105 очок, а Динамо 73,5 очок.

Всі інші команди набирають 37 очок за шість сезонів. І вже немає Дніпра і Металіста. Ми бачимо, що не вистачає третьої сили. І не можуть Шахтар і Динамо тягнути це все на собі. Не можуть два клуби забезпечувати 5 путівок в єврокубках. Ось підсумок того, де ми з вами опинилися", – сказав Денисов в ефірі програми Денисов Time.

Нагадаємо, після поразок Динамо та Шахтаря у матчах-відповідях 1/8 фінала Ліги Європи Вільяреалу та Ромі відповідно, Україна не набрала необхідної кількості балів у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Як наслідок, вже через сезон ми втратимо пряму путівку у Лігу чемпіонів.

Каштру все, Шахтар битий бумерангом, Миколенка суворо попередили – Україна втратила єврокубки і навіть більше