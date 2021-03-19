Синхронні вильоти Динамо і Шахтаря з єврокубків виявилися для УПЛ фатальними. Вітчизняна першість пропустила Шотландію на 11 сходинку таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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Рейнджерс зробив розкішний подарунок, програвши Славії в 1/8 фіналу ЛЄ. Українським грандам достатньо було здобути дві нічиї або одну перемогу на двох. Втім, Динамо і Шахтар знову поступилися Вільяреалу та Ромі відповідно. Відставання від Шотландії залишилося на рівні мізерних 0,275 очка. Становище українського чемпіонату стане ще гіршим, адже влітку відпаде більший коефіцієнт за підсумками сезону 2016/17 (5,500 проти 4,375 у шотландців).

Нагадаємо, таблиця коефіцієнтів УЄФА формує представництво на єврокубковий сезон 2022/23. 12-те місце, яке посідає Україна, передбачає участь у єврокубках п'ятьох клубів. Двох – у Лізі чемпіонів (одного – у другому кваліфікаційному раунді, одного – у плей-офф раунді), одного – у Лізі Європи (у плей-офф раунді) та двох – у новоствореній Лізі конференцій (одного – у другому кваліфікаційному раунді, одного – у третьому кваліфікаційному раунді).

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