"Вы прекрасно знаете о горячей борьбе между Украиной и Шотландией в таблице коэффициентов УЕФА. Все, что нам нужно было в четверг, – чтобы одна украинская команда выиграла. Достаточно было набрать 0,4 балла и тогда мы бы сохранили прямую путевку в Лигу чемпионов в сезоне 2022/23. Я решил сравнить как развивалась ситуация в Украине на европейской арене последние 10 лет. Мне было интересно сравнить два периода: с 2010-го года по 2015 год и с 2016-го по 2021 год.

Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов – поражения Динамо и Шахтера оказались фатальными

За первые пять лет Шахтер набрал 77 очков, Динамо набрало – 65,5, Днепр – 48 и Металлист – 44. Остальные украинские команды набрали 36,5 очков за пять сезонов. После 2015-го года произойдет перезагрузка украинского футбола. И если перевернуть страницу то мы увидим, что с 2016-го по 2021 год Шахтер набрал 105 очков, а Динамо 73,5 очков.

Все остальные команды набирают 37 очков за шесть сезонов. И уже нет Днепра и Металлиста. Мы видим, что не хватает третьей силы. И не могут Шахтер и Динамо тянуть это все на себе. Не могут два клуба содержать 5 путевок в еврокубках. Вот итог того, где мы с вами оказались", – сказал Денисов в эфире программы "Денисов Time".

Напомним, после поражения Динамо и Шахтера в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы Вильярреалу и Роме соответственно, Украина не набрала необходимого количества баллов в таблицу коэффициентов УЕФА. Как следствие, уже через сезон мы потеряем прямую путевку в Лигу чемпионов.

Каштру все, Шахтер бит бумерангом, Миколенко строго предупредили – Украина потеряла еврокубки и даже больше