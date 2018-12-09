Челсі націлився на Деніса Суареса

Півзахисник Барселони Деніс Суарес може повернутись в Англію.

За інформацією Calciomercato, Челсі хоче переманити хавбека Барселони Деніса Суареса на Стемфорд Брідж. Зазначається, що "сині" можуть заплатити за іспанця близько 40 млн євро.

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У Челсі розглядають Деніса як потенційну заміну Фабрегасу, який, вочевидь, найближчим часом покине Лондон. Якщо Барселоні та Челсі вдасться домовитись щодо трансферу Суареса, то Фабрегас отримає "зелене світло" на перехід у інший клуб.

До слова, 24-річний футболіст вже спробував свої сили в англійському футболі. Суарес впродовж двох років перебував в академії Манчестер Сіті.

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