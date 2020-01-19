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Дем'яненко здобув першу перемогу на чолі Нітри, завдавши нищівної поразки Брно

19 січня 18:25 656 Читать на русском
Дем'яненко здобув першу перемогу на чолі Нітри, завдавши нищівної поразки Брно
ФК Нітра

Словацька Нітра розгромила чеський Брно в матчі 2-го туру товариського турніру Tipsport liga.

Tipsport liga

Нітра – Брно – 5:1

Голи: Гатаріч, 5, Мартісяк, 21, Рістовскі, 69, 82, Шефчік, 88 – Пахлопнік, 76

Дем'яненко виділив свої головні завдання на посаді тренера Нітри

Підопічні Анатолія Дем'яненка ще до перерви забезпечили собі комфортну перевагу у два м'ячі. У другому таймі Нітра ще тричі вразила ворота суперника, пропустивши лише раз.

Ця перемога стала дебютною для українського фахівця на чолі словацької команди. Нітра після двох турів набрала 4 очки та посідає перше місце у групі С.

Додамо, що Tipsport liga – це щорічний зимовий футбольний турнір для клубів з Чехії, на який іноді запрошують команди із сусідніх країн.

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Теги
Світ Українці за кордоном Анатолій Дем'яненко Анатолій Дем'яненко Нітра Нітра
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