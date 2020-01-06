Дем'яненко виділив свої головні завдання на посаді тренера Нітри

Головний тренер словацької Нітри Анатолій Дем'яненко розповів про головні завдання, які стоять перед ним на новій посаді.

"Я дякую керівництву клубу за довіру. Робота з командою вже почалася, і я вважаю, що головне – це довіра між тренером і футболістами. У цьому сезоні нашим завданням буде вихід із небезпечної зони турнірної таблиці чемпіонату Словаччини.

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Я дивився матчі Нітри і знаю, що в цій команді є чимало молодих і талановитих гравців. Однак, вважаю, що одна тільки молодь не витягне на своїх плечах Нітру з кризи. Команда потребує підсилення, повинні прийти досвідчені виконавці, у яких молоді будуть вчитися.

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Ми хочемо також, щоб в найближчому майбутньому футболісти Нітри були затребувані в різних збірних Словаччини, а команда пробилася в єврокубки. Саме так. Керівництво клубу поставило переді мною такі завдання. Я не боюся нового виклику, оскільки вважаю, що без високих завдань тренер не може себе реалізувати. Попереду на нас чекає багато роботи", – цитує Дем'яненка офіційний сайт словацького клубу.

Нагадаємо, нова команда українського фахівця наразі посідає 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату Словаччини (всього 12 команд).