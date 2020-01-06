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Дем'яненко виділив свої головні завдання на посаді тренера Нітри

16:47 374 Читать на русском
Дем'яненко виділив свої головні завдання на посаді тренера Нітри
Анатолій Дем'яненко представлений у статусі наставника Нітри / ФК Нітра

Головний тренер словацької Нітри Анатолій Дем'яненко розповів про головні завдання, які стоять перед ним на новій посаді.

"Я дякую керівництву клубу за довіру. Робота з командою вже почалася, і я вважаю, що головне – це довіра між тренером і футболістами. У цьому сезоні нашим завданням буде вихід із небезпечної зони турнірної таблиці чемпіонату Словаччини.

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Я дивився матчі Нітри і знаю, що в цій команді є чимало молодих і талановитих гравців. Однак, вважаю, що одна тільки молодь не витягне на своїх плечах Нітру з кризи. Команда потребує підсилення, повинні прийти досвідчені виконавці, у яких молоді будуть вчитися.

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Ми хочемо також, щоб в найближчому майбутньому футболісти Нітри були затребувані в різних збірних Словаччини, а команда пробилася в єврокубки. Саме так. Керівництво клубу поставило переді мною такі завдання. Я не боюся нового виклику, оскільки вважаю, що без високих завдань тренер не може себе реалізувати. Попереду на нас чекає багато роботи", – цитує Дем'яненка офіційний сайт словацького клубу.

Нагадаємо, нова команда українського фахівця наразі посідає 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату Словаччини (всього 12 команд).

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Нітра Нітра Світ Анатолій Дем'яненко Анатолій Дем'яненко Українці за кордоном
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