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Дембеле вместо медобследования после травмы спал в аэропорту Барселоны, ожидая самолета в Сенегал

14:11 221 Читати українською
Дембеле вместо медобследования после травмы спал в аэропорту Барселоны, ожидая самолета в Сенегал
Усман Дембеле / Барселона

Нападающий Барселоны Усман Дембеле снова дал повод руководству клуба для штрафных санкций. Француз самовольно покинул Испанию и отправился в Сенегал.

В матче Барселоны против Атлетика, который состоялся в пятницу, 16 августа, нападающий каталонцев Усман Дембеле получил повреждение.

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На следующее утро француз должен был прибыть на базу для прохождения медосмотра, однако Дембеле приехал только в понедельник вечером.

Нападающий на выходных совершил путешествие в Сенегал. По информации El Chiringuito, 22-летний футболист с 10 утра субботы находился в частном терминале аэропорта Барселоны, ожидая самолет. Из-за задержки Дембеле ждал на полет 5 часов, в течение которых спал на диванах в лаунж-зоне.

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Испания Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле
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