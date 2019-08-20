Дембеле не з'явився вчасно на обстеження після травми – Барселона лютує

Нападник Барселони Усман Дембеле в черговий раз проявив свою безвідповідальність.
У п'ятницю в матчі чемпіонату Іспанії проти Атлетіка нападник Барселони Усман Дембеле отримав травму. Клубні медики домовились з футболістом про обстеження на ранок суботи.
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Наступного дня Дембеле не з'явився на клубній базі для проходження медогляду, а прибув аж в понеділок, повідомляє Marca.
Медичний штаб, керівництво та навіть гравці Барселони були розлючені через таку безвідповідальність нападника.
Зауважимо, що минулого року у Дембеле вже були проблеми з режимом – через них Барселона серйозно розглядала можливість трансферу вінгера. Одного разу француз проспав та не приїхав на тренування каталонців.
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Нагадаємо, обстеження показало, що у Дембеле розірване підколінне сухожилля. Нападник вибув з гри на 5 тижнів.