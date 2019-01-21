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ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - ЛЕГАНЕС

Дембеле вибув на два тижні

08:25 506 Читать на русском
Дембеле вибув на два тижні
Усман Дембеле / Фото: AS

Вінгер Барселони Усман Дембеле мусить на якийсь час відправитись у лазарет.

Став відомий ступінь серйозності травми півзахисника Барселони Усмана Дембеле, яку він отримав у матчі Ла Ліги проти Леганеса.

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У 21-річного француза діагностовано розтягнення зв'язок лівого гомілкостопа. Термін відновлення Дембеле стане відомий в понеділок, після поглибленого медобстеження, повідомляє офіційний сайт Барселони.

За даними порталу Catalunya Radio, хавбек вибув на 10-14 днів.

Іспанія20 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Леганес: Неділя 20 січня 2019

Барселона
Матч завершено
3 : 1
Леганес
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Теги
Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле Барселона Барселона Барселона - Леганес
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