Дембеле вибув на два тижні

Вінгер Барселони Усман Дембеле мусить на якийсь час відправитись у лазарет.

Став відомий ступінь серйозності травми півзахисника Барселони Усмана Дембеле, яку він отримав у матчі Ла Ліги проти Леганеса.

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У 21-річного француза діагностовано розтягнення зв'язок лівого гомілкостопа. Термін відновлення Дембеле стане відомий в понеділок, після поглибленого медобстеження, повідомляє офіційний сайт Барселони.

За даними порталу Catalunya Radio, хавбек вибув на 10-14 днів.