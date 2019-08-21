Дембеле отримає космічний штраф за пропуск медобстеження

Барселона фінансово покарає нападника Усмана Дембеле за безвідповідальність.

Нападник каталонців Усман Дембеле не прибув на медобстеження у суботу зранку після пошкодження у матчі з Атлетіком. Замість цього нападник полетів у Сенегал.

Дембеле замість медобстеження після травми спав у аеропорту Барселони, очікуючи літака в Сенегал

У підсумку, медогляд, який француз пройшов у понеділок, показав, що Дембеле буде змушений пропустити близько 5 тижнів.

"Дембеле на 1000 відсотків залишиться в Барселоні", – агент француза

Барселона застосує до нападника штрафні санкції. Мінімальна плата за таке порушення складає 76 тисяч євро. Натомість, максимально можливі санкції – 2 млн євро, відсторонення від команди на місяць і припинення виплати зарплати на аналогічний термін, повідомляє Sport.es.