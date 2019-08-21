"Дембеле на 1000 відсотків залишиться в Барселоні", – агент француза

Агент вінгера каталонців Мусса Сіссоко розповів про подальші плани свого зіркового клієнта.

"Усман не думав жодної хвилини про відхід з Барселони. Йому дуже комфортно в клубі, незважаючи на інтерес великих європейських команд, він хоче домогтися успіху в довгостроковій перспективі.

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На жаль, травма тимчасово зупинила Усмана в бажанні провести хороший сезон, але це не впливає на його прагнення успіху. Переконаний, що він повернеться в стрій в найкоротші терміни, щоб відповісти на критику, яка завдає шкоди його іміджу.

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Упевнений на 1000 відсотків, що він залишиться в Барсі і буде поважати кольори клубу", – наводить слова Сіссоко Marca.