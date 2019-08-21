toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ

"Дембеле на 1000 відсотків залишиться в Барселоні", – агент француза

06:00 259 Читать на русском
"Дембеле на 1000 відсотків залишиться в Барселоні", – агент француза
Усман Дембеле / Getty Images

Агент вінгера каталонців Мусса Сіссоко розповів про подальші плани свого зіркового клієнта.

"Усман не думав жодної хвилини про відхід з Барселони. Йому дуже комфортно в клубі, незважаючи на інтерес великих європейських команд, він хоче домогтися успіху в довгостроковій перспективі.

Дембеле замість медобстеження після травми спав у аеропорту Барселони, очікуючи літака в Сенегал

На жаль, травма тимчасово зупинила Усмана в бажанні провести хороший сезон, але це не впливає на його прагнення успіху. Переконаний, що він повернеться в стрій в найкоротші терміни, щоб відповісти на критику, яка завдає шкоди його іміджу.

ПСЖ відхилив першу пропозицію Барселони щодо Неймара – Реал та Ювентус чекають на свій шанс

Упевнений на 1000 відсотків, що він залишиться в Барсі і буде поважати кольори клубу", – наводить слова Сіссоко Marca.

blog_ava
Ковалець розповів, з ким би хотів зустрітись у груповому етапі Ліги Європи
00:10
538
Теги
Трансфери Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
29
хв
Олімпіакос
22:00
Краснодар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук