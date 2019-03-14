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Дембеле отримав серйозне ушкодження – відомі терміни повернення

14:27 647 Читать на русском
Дембеле отримав серйозне ушкодження – відомі терміни повернення
Усман Дембеле / AS

Нападник Барселони Усман Дембеле травмувався під час матчу проти Ліона та вибув на 3-4 тижні.

18’ Ліонель Мессі
31’ Філіппе Коутінью
78’ Ліонель Мессі
81’ Жерар Піке
86’ Усман Дембеле
 
Люка Тусар 59’

Медична служба Барселони підтвердила, що Усман Дембеле зазнав розриву м'язів в стегновому біцепсі лівого стегна. Приблизний час відновлення становить від 3 до 4 тижнів, повідомляє офіційний сайт Барселони.

Барселона на класі розгромила Ліон і стала єдиним іспанським клубом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Зазначимо, що Усман вийшов на заміну у вчорашньому матчі проти Ліона і відзначився забитим голом. Це вже третій гол для Усмана в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

Теги
Барселона - Ліон Барселона Барселона Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле
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