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Дембеле получил серьезное повреждение – известны сроки возвращения

14:28 67 Читати українською
Дембеле получил серьезное повреждение – известны сроки возвращения
Усман Дембеле / AS

Нападающий Барселоны Усман Дембеле травмировался во время матча против Лиона и выбыл на 3-4 недели.

18’ Лионель Месси
31’ Филиппе Коутиньо
78’ Лионель Месси
81’ Жерар Пике
86’ Усман Дембеле
 
Люка Тусар 59’

Медицинская служба Барселоны подтвердила, что Усман Дембеле получил разрыва мышц в бедренном бицепсе левой ноги. Приблизительное время восстановления составляет от 3 до 4 недель.

Барселона на классе разгромила Лион и стала единственным испанским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов

Отметим, что Усман вышел на замену во вчерашнем матче против Лиона и отметился забитым голом. Это уже третий гол для Усмана в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Теги
Барселона - Лион Барселона Барселона Испания Усман Дембеле Усман Дембеле
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