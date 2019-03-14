Дембеле получил серьезное повреждение – известны сроки возвращения

Нападающий Барселоны Усман Дембеле травмировался во время матча против Лиона и выбыл на 3-4 недели.

Медицинская служба Барселоны подтвердила, что Усман Дембеле получил разрыва мышц в бедренном бицепсе левой ноги. Приблизительное время восстановления составляет от 3 до 4 недель.

Барселона на классе разгромила Лион и стала единственным испанским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов

Отметим, что Усман вышел на замену во вчерашнем матче против Лиона и отметился забитым голом. Это уже третий гол для Усмана в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.