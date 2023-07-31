Паризький клуб намагається залучити до своєї команди французького гравця. Нападник Барселони Усман Дембеле вже дав згоду на перехід до ПСЖ.

Зірка Барселони перейде у ПСЖ на власних умовах – каталонці отримають вигоду

Як повідомляє Mundo Deportivo, француз хотів залишитись у складі каталонців і доручив своєму агенту провести переговори про продовження контракту. Дембеле подобається працювати з Хаві. Однак ситуація змінилася після призначення спортивним директором Барселони Деку. Побоювання викликав той факт, що португалець – агент Рафіньї, конкурента Усмана в команді.

Також зазначається, що француз знав про намір деяких членів керівництва "блаугранас" хотіли продати його. Економічний стан клубу нестабільний, і Барселоні необхідно виправити ситуацію – трансфер Дембеле міг би допомогти в цьому.

Нагадаємо, що Усман не став активувати клаусулу про відхід, щоб перебратися до ПСЖ. Француз хоче, щоб клуби домовилися між собою, що дасть можливість Барселоні заробити на його трансфері близько 50 мільйонів.

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