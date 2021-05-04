"У Роми немає суперзірок, вона грає від оборони – а Моурінью в цьому плані фахівець зі створення сильного захисту.

Моурінью назвав мотиви свого приходу на посаду наставника Роми

В таких умовах він найбільш ефективний, і сам факт його присутності в чемпіонаті Італії зробить Серію А сильнішою. Але, як уболівальник Ювентуса, я не радий поверненню Моурінью. Його команду дуже складно зламати. Наступний матч Роми і Ювентуса буде схожий на видалення зубів", – цитує Дель П'єро Football Italia.

Нагадаємо, Моурінью уклав з Ромою контракт на найближчі три роки. Португалець вступить на посаду з початку наступного сезону. У 58-річного фахівця є хороший досвід роботи у Серії А – з 2008 по 2010 роки він очолював міланський Інтер, з яким виграв Лігу чемпіонів, завоював два Скудетто та Кубок Італії. Рома ж востаннє вигравала Серію А 20 років тому. У цьому сезоні "вовки" йдуть на сьомій сходинці без шансів на потрапляння в Лігу чемпіонів.

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