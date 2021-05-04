"У Ромы нет суперзвезд, она играет от обороны – а Моуринью в этом плане специалист по созданию сильной защиты.

Моуринью назвал мотивы своего вступления в должность наставника Ромы

В таких условиях он наиболее эффективен, и сам факт его присутствия в чемпионате Италии сделает Серию А сильнее. Но, как болельщик Ювентуса, я не рад возвращению Моуринью. Его команду очень сложно сломать. Следующий матч Ромы и Ювентуса будет похож на удаление зубов", – цитирует Дель Пьеро Football Italia.

Напомним, Моуринью заключил с Ромой контракт на ближайшие три года. Португалец вступит в должность с начала следующего сезона. У 58-летнего специалиста есть хороший опыт работы в Серии А – с 2008 по 2010 годы он возглавлял миланский Интер, с которым выиграл Лигу чемпионов, завоевал два Скудетто и Кубок Италии. Рома же последний раз выигрывала Серию А 20 лет назад. В этом сезоне "волки" идут на седьмой строчке без шансов на попадание в Лигу чемпионов.

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