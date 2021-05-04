Моурінью назвав мотиви свого приходу на посаду наставника Роми
Майбутній головний тренер Роми Жозе Моурінью дав перший коментар стосовно свого приходу до римського клубу.
"Дякую родині Фрідкінів за те, що обрали мене, щоб я очолив цю чудову команду і став частиною їх планів. Після зустрічей з власниками і гендиректором Тьягу Пінту, я відразу зрозумів повноту амбіцій Роми. Це ті ж амбіції і прагнення, які завжди мотивували мене, і разом ми хочемо побудувати успішний проект у найближчі роки.
Моурінью офіційно очолить Рому
Неймовірна пристрасть уболівальників Роми переконала мене погодитися на цю роботу, і я не можу дочекатися початку наступного сезону. У той же час я бажаю Паулу Фонсеці всього найкращого і сподіваюся, що медіа оцінять, що я буду говорити далі, але пізніше", – наводить слова Моурінью офіційний сайт Роми.
Зазначимо, португалець замінить Паулу Фонсеку, який влітку покине Рому. Контракт Моурінью з римлянами розрахований на 3 роки – до 30 червня 2024-го.
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