"Дякую родині Фрідкінів за те, що обрали мене, щоб я очолив цю чудову команду і став частиною їх планів. Після зустрічей з власниками і гендиректором Тьягу Пінту, я відразу зрозумів повноту амбіцій Роми. Це ті ж амбіції і прагнення, які завжди мотивували мене, і разом ми хочемо побудувати успішний проект у найближчі роки.

Моурінью офіційно очолить Рому

Неймовірна пристрасть уболівальників Роми переконала мене погодитися на цю роботу, і я не можу дочекатися початку наступного сезону. У той же час я бажаю Паулу Фонсеці всього найкращого і сподіваюся, що медіа оцінять, що я буду говорити далі, але пізніше", – наводить слова Моурінью офіційний сайт Роми.

Зазначимо, португалець замінить Паулу Фонсеку, який влітку покине Рому. Контракт Моурінью з римлянами розрахований на 3 роки – до 30 червня 2024-го.

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