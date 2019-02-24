Дель П'єро став власником американського футбольного клубу

Легендарний італійський форвард Алессандро Дель П'єро став власником любительського клубу в Америці.

Про це повідомив Дель П'єро у своєму Twitter.

"Футбол для завжди буде асоціюватися з пристрастю. Я завжди цього хотів – мати власну маленьку команду. Наприкінці минулого літа я вирішив стати власником невеликої футбольної команди з Лос-Анджелеса в партнерстві з EDGE Americas Sports – фірмою, співзасновником якої я є, і моїм діловим партнером Джеффрі Воленом.

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Ця авантюра відразу ж мене підкорила. Сьогодні я вперше офіційно повідомляю про цю хвилюючому подію. Команда називається LA10 FC, наші кольори чорно-білі. У дебютному сезоні ми посіли перше місце в своєму дивізіоні і отримали підвищення в лізі UPSL. За весь сезон нас ніхто не переміг. Будете за нас вболівати?", – написав італієць.

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